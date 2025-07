Li usano i sarti per appuntare il tessuto nei cruciverba: la soluzione è Spilli

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Li usano i sarti per appuntare il tessuto' è 'Spilli'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SPILLI

Curiosità e Significato di Spilli

La parola Spilli è una soluzione di 6 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Spilli.

Perché la soluzione è Spilli? Gli spilloni sono piccole spille metalliche usate dai sarti per appuntare temporaneamente i tessuti durante la lavorazione. Sono strumenti essenziali in sartoria, permettendo di fissare pezzi di stoffa prima di cucirli definitivamente. Utilizzati anche per decorazioni, gli spilloni sono un alleato indispensabile per ottenere capi perfetti e ben rifiniti. In sintesi, sono piccoli ma fondamentali per la precisione nel taglio e nella cucitura.

Come si scrive la soluzione Spilli

Hai trovato la definizione "Li usano i sarti per appuntare il tessuto" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

S Savona

P Padova

I Imola

L Livorno

L Livorno

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

E T T E N N O N C I Mostra soluzione



