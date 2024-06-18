Li usano sarti e giocatori di biliardo nei cruciverba: la soluzione è Gessetti

GESSETTI

Curiosità e Significato di Gessetti

La parola Gessetti è una soluzione di 8 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Gessetti.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Li usano i sartiI sarti li usano di stoffaLi usano i sarti per appuntare il tessutoI sarti li tengono spesso sul colloLi usano i barbieri

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

R A I G T N O

