SOLUZIONE: ANNOTARE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Appuntare segnare" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Appuntare segnare". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Annotare? Annotare è un'azione che consiste nel mettere per iscritto dettagli, pensieri o informazioni importanti, spesso per non dimenticare o per organizzare meglio i propri pensieri. Si tratta di un modo pratico per conservare dati utili, come appuntamenti, idee o istruzioni, facilitando successivi riferimenti. Questa attività può essere svolta su vari supporti, come quaderni, fogli o dispositivi elettronici. Annotare rappresenta un gesto di cura verso l'ordine e la chiarezza nel proprio lavoro o nella vita quotidiana.

Quando la definizione "Appuntare segnare" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Appuntare segnare" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Annotare:

A Ancona N Napoli N Napoli O Otranto T Torino A Ancona R Roma E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Appuntare segnare" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

