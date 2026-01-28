Servono per appuntare gli abiti

La soluzione di 13 lettere per la definizione 'Servono per appuntare gli abiti' è 'Spille Da Balia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SPILLE DA BALIA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Servono per appuntare gli abiti" corrisponde a una soluzione formata da 13 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Servono per appuntare gli abiti". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Spille Da Balia? Le spille da balia sono accessori utilizzati per fissare gli abiti in modo sicuro, spesso su bambini o negli abiti di scena. Sono strumenti pratici e semplici da usare, ideali per mantenere i vestiti in posizione senza danneggiarli. Perfette per chi necessita di un metodo rapido ed efficace per appuntare gli indumenti, queste spille rappresentano un alleato utile in molte situazioni quotidiane.

La soluzione associata alla definizione "Servono per appuntare gli abiti" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Servono per appuntare gli abiti" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 13 lettere della soluzione Spille Da Balia:

S Savona P Padova I Imola L Livorno L Livorno E Empoli D Domodossola A Ancona B Bologna A Ancona L Livorno I Imola A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Servono per appuntare gli abiti" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

