SOLUZIONE: TALCO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Forma il gesso dei sarti" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Forma il gesso dei sarti". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Talco? Il talco è una sostanza minerale morbida e setosa, composta principalmente da silicato di magnesio. È noto per la sua capacità di assorbire l'umidità e ridurre l'attrito, caratteristiche che lo rendono ideale in vari usi cosmetici e medicinali. La sua consistenza fine e polverosa richiama quella del gesso dei sarti, utilizzato storicamente per tracciare linee di taglio sui tessuti. La sua applicazione si estende anche nel settore industriale, dove viene impiegato per migliorare la lavorabilità di alcuni materiali.

Se la definizione "Forma il gesso dei sarti" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Forma il gesso dei sarti" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Talco:

T Torino A Ancona L Livorno C Como O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Forma il gesso dei sarti" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

