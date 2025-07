Solido delimitato da n facce piane poligonali nei cruciverba: la soluzione è Poliedro

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Solido delimitato da n facce piane poligonali' è 'Poliedro'.

POLIEDRO

Curiosità e Significato di Poliedro

La soluzione Poliedro di 8 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Poliedro per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Poliedro? Un poliedro è una figura solida delimitata da superfici piane chiamate facce, tutte poligonali. Questi corpi geometrici possono avere diverse forme e complessità, come il cubo o il tetraedro. Sono fondamentali in matematica e architettura per rappresentare strutture solide e forme tridimensionali. In breve, un poliedro è un volume chiuso con superfici piatte e spigoli ben definiti.

Come si scrive la soluzione Poliedro

Se "Solido delimitato da n facce piane poligonali" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

P Padova

O Otranto

L Livorno

I Imola

E Empoli

D Domodossola

R Roma

O Otranto

