Un solido con facce poligonali

Curiosità su: Una mesh poligonale, in computer grafica, è un reticolo che definisce un oggetto nello spazio, composto da vertici, spigoli e facce. il termine mesh in...

In matematica, e in particolare in geometria solida e in teoria dei grafi, un poliedro è un solido delimitato da un numero finito di facce piane poligonali. Come primi poliedri da prendere in considerazione, per la loro semplicità, vi sono i cubi, i parallelepipedi, le piramidi e i prismi. Fra i poliedri più complessi occupano un ruolo centrale i cinque solidi platonici, noti fin dall'antica Grecia.

Il termine poliedro deriva dal greco ped (p, polys = "molti" e d, édron = "faccia"). Molti oggetti microscopici naturali (molecole, protozoi, virus, etc.) hanno forme o simmetrie poliedrali. I cristalli si possono presentare in questa forma anche a livello macroscopico.

Italiano

Sostantivo

poliedro ( approfondimento) m sing (pl.: poliedri)

(matematica) (geometria) solido delimitato da un numero finito di facce piane poligonali

Sillabazione

po | li | è | dro

Pronuncia

IPA: /poli'dro/

Etimologia / Derivazione

composizione di poli- e -edro ( da da cioè "sedile, base"); significa quindi "dai molti sedili"

Parole derivate

poliedrico

Termini correlati

poliedro convesso, poliedro regolare

Iponimi

ottaedro, dodecaedro, icosaedro, tetraedro

Iperonimi