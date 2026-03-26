Porzione vuota di un solido o di una roccia

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Porzione vuota di un solido o di una roccia' è 'Cavità'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CAVITÀ

Perché la soluzione è Cavità? Una cavità rappresenta una porzione vuota all’interno di un solido o di una roccia, dove lo spazio è assente rispetto alla massa circostante. Queste aperture possono formarsi naturalmente a causa di processi geologici come l’erosione, il raffreddamento o lo svuotamento di fluidi. La presenza di cavità influisce sulle caratteristiche strutturali di un materiale, creando zone di debolezza o di isolamento. La loro analisi è fondamentale per comprendere la formazione e la stabilità di ambienti sotterranei.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Porzione vuota di un solido o di una roccia". La risposta di 6 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

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Porzione vuota di un solido o di una roccia nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Cavità

Per risolvere la definizione "Porzione vuota di un solido o di una roccia", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Porzione vuota di un solido o di una roccia" conferma che la soluzione 'Cavità' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Cavità

C Como A Ancona V Venezia I Imola T Torino À -

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Porzione vuota di un solido o di una roccia" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Cavità' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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