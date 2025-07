Comune del modenese stato sovrano dal 1310 al 1711 nei cruciverba: la soluzione è Mirandola

Home / Soluzioni Cruciverba / Comune del modenese stato sovrano dal 1310 al 1711

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Comune del modenese stato sovrano dal 1310 al 1711' è 'Mirandola'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MIRANDOLA

Curiosità e Significato di Mirandola

Hai risolto il cruciverba con Mirandola? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 9 lettere più frequenti: Mirandola.

Perché la soluzione è Mirandola? Mirandola è un comune storico del modenese, famoso per aver avuto uno statuto autonomo e una forte identità culturale dal 1310 al 1711. Fondata come città-stato, si distinse per la sua indipendenza politica e il suo ruolo nel Rinascimento. Oggi, Mirandola conserva tracce di questa ricca storia, rendendola un luogo affascinante da scoprire e visitare.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: È stato il vice di Barack Obama dal 2009 al 2017Il Papa ultimo sovrano dello Stato PontificioÈ stato sposato con Madonna dal 1985 al 1989Stato psicofisico simile al sonno ma più leggeroStato di malessere dovuto al tempo e al clima

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Mirandola

La definizione "Comune del modenese stato sovrano dal 1310 al 1711" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

M Milano

I Imola

R Roma

A Ancona

N Napoli

D Domodossola

O Otranto

L Livorno

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I O N P I E R Mostra soluzione



Scopri definizioni su "PIERINO" PIERINO

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.