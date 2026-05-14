Stato degli USA con Portland

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Stato degli USA con Portland' è 'Oregon'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: OREGON

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Perché la soluzione è Oregon? L'Oregon è uno degli stati degli Stati Uniti situato sulla costa del Pacifico, noto per la sua varietà di paesaggi che spaziano dalle foreste pluviali alle aree desertiche. Portland, città principale dell'Oregon, si distingue per la sua cultura innovativa e il rispetto per l'ambiente. Questo stato si caratterizza anche per la forte presenza di attività artistiche, la produzione di birra artigianale e la tutela delle aree naturali. La sua posizione geografica e le caratteristiche culturali lo rendono un esempio unico all'interno del paese.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Stato degli USA con Portland". La risposta di 6 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

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Stato degli USA con Portland nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Oregon

Se la definizione "Stato degli USA con Portland" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Stato degli USA con Portland" conferma che la soluzione 'Oregon' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Oregon

O Otranto R Roma E Empoli G Genova O Otranto N Napoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Stato degli USA con Portland" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Oregon' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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