Città del Modenese ricca di industrie tessili
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SOLUZIONE: CARPI
Perchè la soluzione è Carpi? Carpi è una città del modenese famosa per le sue industrie tessili. Qui si respira l’energia di un passato industriale forte, con fabbriche e laboratori che ancora oggi danno vita a tessuti di qualità. La città custodisce tradizioni che si tramandano nel tempo. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Città del Modenese ricca di industrie tessili
- Risposta: CARPI
- Lunghezza: 5 lettere
- Schema parole: 5
- Schema utile: C____
- Inizia con: C
- Finisce con: I
Città del Modenese ricca di industrie tessili nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Carpi
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Le 5 lettere della soluzione
La soluzione 'Carpi' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Città del Modenese ricca di industrie tessili". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.
Definizioni correlate
Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Città del Ragusano ricca di chiese barocche Una città ricca di portici Città catalana ricca di vestigia medievali Città svizzera con grandi industrie farmaceutiche La città francese più ricca di monumenti romani
Altre definizioni collegate
Con città: Città della Caldea
Con modenese: Comune modenese famoso per le ciliegie
Con ricca: È ricca di lussureggiante vegetazione