Città del Modenese ricca di industrie tessili

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Città del Modenese ricca di industrie tessili' è 'Carpi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CARPI

Perchè la soluzione è Carpi? Carpi è una città del modenese famosa per le sue industrie tessili. Qui si respira l’energia di un passato industriale forte, con fabbriche e laboratori che ancora oggi danno vita a tessuti di qualità. La città custodisce tradizioni che si tramandano nel tempo. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Città del Modenese ricca di industrie tessili

Città del Modenese ricca di industrie tessili Risposta: CARPI

Lunghezza: 5 lettere

5 lettere Schema parole: 5

5 Schema utile: C____

C____ Inizia con: C

C Finisce con: I

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Città del Modenese ricca di industrie tessili nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Carpi

Per risolvere la definizione "Città del Modenese ricca di industrie tessili", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Carpi'.

Le 5 lettere della soluzione

C Como A Ancona R Roma P Padova I Imola

La soluzione 'Carpi' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Città del Modenese ricca di industrie tessili". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.