La Soluzione ♚ Stato di malessere dovuto al tempo e al clima

La soluzione di 12 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : METEOROPATIA

Curiosità su Stato di malessere dovuto al tempo e al clima: Altro fattore di incertezza: gastrite e duodenite di origine nervosa, di cui soffriva da anni, non gli davano tregua. a causa dei suoi malesseri, mussolini... La meteoropatia (dal greco µet, metéoron, lett. "cosa che è, che avviene in alto" e p, pàthos, lett. "passione, malattia") è un termine che indica una condizione di dolore connessa ai cambiamenti della pressione atmosferica, dell'umidità o di altri fenomeni meteorologici. La scienza non riconosce il fenomeno della meteoropatia: le prove scientifiche raccolte non mostrano alcuna connessione tra il meteo e il dolore fisico, attribuendo la responsabilità del fenomeno in gran parte o interamente a bias cognitivi tra cui il bias di conferma.

