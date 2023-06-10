È stato il vice di Barack Obama dal 2009 al 2017 nei cruciverba: la soluzione è Joebiden
La soluzione di 8 lettere per la definizione 'È stato il vice di Barack Obama dal 2009 al 2017' è 'Joebiden'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.
JOEBIDEN
Curiosità e Significato di Joebiden
La parola Joebiden è una soluzione di 8 lettere ricorrente nei cruciverba.
Come si scrive la soluzione Joebiden
Non riesci a risolvere la definizione "È stato il vice di Barack Obama dal 2009 al 2017"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.Le 8 lettere della soluzione Joebiden:
J Jolly
O Otranto
E Empoli
B Bologna
I Imola
D Domodossola
E Empoli
N Napoli
