TAZZA

Curiosità e Significato di Tazza

Perché la soluzione è Tazza? Si porge sul piattino è un modo elegante per indicare una tazza, spesso usata per il tè o il caffè. La tazza è un contenitore cilindrico con manico, pensato per bere bevande calde. Il termine richiama l'immagine di un oggetto che si presenta su un piattino, pronto per essere gustato. Quindi, quando si dice tazza, si pensa a un elemento indispensabile nelle pause di relax quotidiane.

Come si scrive la soluzione Tazza

T Torino

A Ancona

Z Zara

Z Zara

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

R O R A D E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ARDORE" ARDORE

