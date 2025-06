La porge chi vota nei cruciverba: la soluzione è Scheda

Home / Soluzioni Cruciverba / La porge chi vota

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'La porge chi vota' è 'Scheda'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SCHEDA

Curiosità e Significato... La parola Scheda è una soluzione di 6 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Scheda.

Perché la soluzione è Scheda? La parola scheda si riferisce a un pezzo di carta o supporto su cui si segnano informazioni, spesso usato nel contesto delle votazioni. È il foglio che i cittadini riempiono per esprimere la propria preferenza durante le elezioni. In questo modo, la scheda diventa lo strumento principale per partecipare attivamente alla vita democratica del Paese.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Si porge da stringereNon vota secondo le linee dettate dal partitoVota a Palazzo MadamaSi porge per salutareLo dice chi porge

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Non riesci a risolvere la definizione "La porge chi vota"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

S Savona

C Como

H Hotel

E Empoli

D Domodossola

A Ancona

I T N I R T I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "NITRITI" NITRITI

Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, cerca tutte le soluzioni aggiornate visitando l’area dedicata agli enigmi.