Si porge da stringere - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si porge da stringere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : DESTRA

Significato/Curiosita : Si porge da stringere

Presidente biotti "usa stringere sempre la mano a chi gliela porge"). la lunga battaglia legale finì con l'assoluzione di biotti da ogni accusa in ogni grado... Voci che iniziano con o contengono il titolo. destra – direzione relativa opposta alla sinistra . destra – termine generico per indicare uno schieramento... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 11 agosto 2023

