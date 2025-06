Un piattino per mozziconi nei cruciverba: la soluzione è Ceneriera

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Un piattino per mozziconi' è 'Ceneriera'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CENERIERA

Curiosità e Significato... La parola Ceneriera è una soluzione di 9 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Ceneriera.

Perché la soluzione è Ceneriera? Una ceneriera è un piccolo contenitore usato per raccogliere le cicche di sigaretta e i residui di tabacco. Pensata come un pratico piattino, permette di smaltire facilmente le mozziconi senza sporcare l'ambiente circostante. In sostanza, è un oggetto semplice ma utile per mantenere puliti gli spazi pubblici o privati, evitando che i mozziconi finiscano a terra o in altri posti sbagliati.

Hai trovato la definizione "Un piattino per mozziconi" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

C Como

E Empoli

N Napoli

E Empoli

R Roma

I Imola

E Empoli

R Roma

A Ancona

