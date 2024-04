La Soluzione ♚ Si porge per salutare

La soluzione di 4 lettere per la definizione: Si porge per salutare. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : MANO

Di seguito la; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Ti basta copiare ed incollare nel tuo cruciverba.

Copia

Curiosità su Si porge per salutare: Destra del celebrante quando gli porge un oggetto. nella chiesa ortodossa, è appropriato e uso comune per i laici salutare i presbiteri o i vescovi con un... Nei primati la mano è l'organo prensile che si trova all'estremità distale dell'arto superiore, collegato a questo tramite il polso. Comprende cinque dita, che costituiscono la parte più predisposta al senso tattile. La mano è il primo strumento del genere umano, nell'Homo sapiens è anche un mezzo di espressione quando aiuta la parola o la sostituisce tramite la lingua dei segni.

Altre Definizioni con mano; porge; salutare;