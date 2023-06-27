La mano che si porge

SOLUZIONE: DESTRA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "La mano che si porge" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La mano che si porge". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Destra? La mano che si porge rappresenta un gesto di apertura e disponibilità verso gli altri, simbolo di accoglienza e desiderio di aiutare. La parola associata si riferisce alla parte del corpo che usiamo per stringere, afferrare e comunicare empatia. È spesso usata per indicare la direzione della persona che offre il gesto, generalmente quella più vicina al lato dominante. In ogni caso, rappresenta un gesto di contatto e di buona volontà.

In presenza della definizione "La mano che si porge", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La mano che si porge" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Destra:

D Domodossola E Empoli S Savona T Torino R Roma A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La mano che si porge" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

