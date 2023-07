Si porge in segno di saluto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si porge in segno di saluto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : MANO

Significato/Curiosità : Si porge in segno di saluto

La mano è un gesto universale di saluto e riconoscimento sociale presente in diverse culture e società. Consiste nell'estendere la mano verso qualcuno con il palmo rivolto verso l'alto o il basso. Questo semplice atto comunica gentilezza, apertura e rispetto reciproco. Il saluto con la mano può variare a seconda del contesto culturale e sociale: una stretta di mano formale in ambienti professionali o cerimonie ufficiali, un cenno con la mano tra amici o conoscenti, o un gesto di benedizione o protezione in alcune tradizioni religiose. La mano è un potente strumento di comunicazione non verbale che facilita il legame umano.

Altre risposte alla domanda : Si porge in segno di saluto : porge; segno; saluto; Con la mascella sporge nte oltre la mandibola; Sporge in mare dalla costa; La mano che si porge ; La sporge nza tondeggiante d un osso; Non si sporge dal balcone ma in commissariato; Un segno di disgusto o di dolore; Disegno con poche linee; Il bizzarro disegno che si ottiene ripiegando il foglio con una macchia d inchiostro; Un disegno fatto con ago e filo; Il soggetto che paga l assegno ; saluto ai colleghi; saluto di geisha; Un saluto pour toujours; Un saluto a chi rincasa; Un saluto arabo;

Cerca altre Definizioni