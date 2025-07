È incompleto... se mancano le munizioni nei cruciverba: la soluzione è Armamento

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'È incompleto... se mancano le munizioni' è 'Armamento'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ARMAMENTO

Curiosità e Significato di Armamento

Non fermarti alla soluzione! Conosci Armamento più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Armamento.

Perché la soluzione è Armamento? Armamento si riferisce all'insieme di armi e munizioni utilizzate per difesa o attacco. È un termine che indica tutto ciò che riguarda le dotazioni belliche di un esercito, di una forza militare o di un individuo. Se manca qualcosa, come le munizioni, l'armamento risulta incompleto e meno efficace. In sostanza, rappresenta il patrimonio di strumenti bellici a disposizione.

Come si scrive la soluzione Armamento

Se ti sei imbattuto nella definizione "È incompleto... se mancano le munizioni", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

A Ancona

R Roma

M Milano

A Ancona

M Milano

E Empoli

N Napoli

T Torino

O Otranto

