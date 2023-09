Non mancano all inventore - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Non mancano all inventore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : IDEE

Significato/Curiosita : Non mancano all inventore

(anchiano, 15 aprile 1452 – amboise, 2 maggio 1519) è stato uno scienziato, inventore e artista italiano. uomo d'ingegno e talento universale del rinascimento... Trascendente, immateriale, universale e reale. platone colloca tutte le "idee" in un mondo distinto, il mondo "iperuranio" (dal greco p "oltre" e a... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 4 settembre 2023

