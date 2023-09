Luoghi in cui non mancano gli ammalati - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Luoghi in cui non mancano gli ammalati. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : OSPEDALI

Significato/Curiosita : Luoghi in cui non mancano gli ammalati

Informazioni si trovano con grande fatica e molte, anche importantissime, mancano. il tono è quello di diatribe da forum, mascherate da enciclopedismo. partecipa... Apparve in india. gli ospedali brahminici furono costruiti in sri lanka a partire dal 431 a.c., e il re ashoka fondò diciotto ospedali in hindustan nel 230... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 21 settembre 2023

