Magazzini per armi e munizioni - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Magazzini per armi e munizioni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : ARSENALI

Significato/Curiosita : Magazzini per armi e munizioni

La cartuccia è la tipica munizione per le armi da fuoco portatili, costituita solitamente da un bossolo (riempito di polvere da sparo) con fondello ad... – "arsenal" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi arsenal (disambigua). l'arsenal football club, noto semplicemente come arsenal, è una... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 15 agosto 2023

