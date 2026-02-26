Non mancano a Venezia

SOLUZIONE: PONTI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Non mancano a Venezia" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Non mancano a Venezia". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Ponti? A Venezia, i collegamenti tra le diverse isole sono fondamentali per la vita quotidiana, permettendo il passaggio tra quartieri e facilitando gli scambi commerciali e sociali. I ponti, elementi architettonici che attraversano i canali, sono presenti ovunque nella città, rendendola accessibile e vivibile. Questi passaggi sono spesso simboli di connessione tra le persone e la storia di Venezia. La loro presenza costante dimostra quanto siano importanti per mantenere l'armonia urbana, poiché non mancano mai.

La definizione "Non mancano a Venezia" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Non mancano a Venezia" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Ponti:

P Padova O Otranto N Napoli T Torino I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Non mancano a Venezia" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

