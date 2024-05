Significato della soluzione per: Le munizioni del cacciatore

La cartuccia moderna per armi a retrocarica, è stata sviluppata tra circa il 1830 el 1870 come prodotto industriale, e rispetto alle armi ad avancarica, ha portato l'enorme innovazione di semplificare e velocizzare il riarmo ed il fuoco (alta velocità di ripetizione) di tutte le armi da sparo (non solo leggere), oltre a facilitare il trasporto e lo stoccaggio delle munizioni, e la possibilità di alloggiarne una certà quantità, in un serbatoio- magazzino posto all'interno o agganciato all'arma stessa. La cartuccia è la tipica munizione delle armi da fuoco a retrocarica portatili (dette anche, leggere), costituita da un unico insieme (prodotto e finito) detto modulo di sparo, dato dal bossolo, dal fondello, dall'innesco, dal proiettile e dalla polvere da sparo, dove bossolo e fondello fan spesso parte dello stesso pezzo di metallo, perlopiù di ottone.

Italiano: Sostantivo: cartucce f pl . plurale di cartuccia. Sillabazione: car | tùc | ce. Etimologia / Derivazione: vedi cartuccia .