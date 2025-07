Segnare il tempo come fanno le lancette nei cruciverba: la soluzione è Scandire

SCANDIRE

Curiosità e Significato di Scandire

Perché la soluzione è Scandire? Scandire significa suddividere o misurare con precisione, come fanno le lancette di un orologio che segnano il tempo in minuti e secondi. È un termine che indica l’atto di organizzare o articolare qualcosa in parti chiare e definite. Quindi, quando si dice di scandire il tempo, si intende marcarne ogni istante con attenzione e puntualità.

Come si scrive la soluzione Scandire

Se ti sei imbattuto nella definizione "Segnare il tempo come fanno le lancette", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

S Savona

C Como

A Ancona

N Napoli

D Domodossola

I Imola

R Roma

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

R R A A C R A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CARRARA" CARRARA

