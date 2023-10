Li fanno le lancette - Cruciverba

L'ora legale è la convenzione di spostare avanti di un'oradegli orologi di uno stato per sfruttare meglio l'irradiazione del sole durante...

I giri al minuto (indicati con giri/min o RPM) (dall'inglese revolutions per minute o dall'italiano rotazioni per minuto), sono un'unità di misura della velocità di rotazione, pari al numero di giri o cicli compiuti in un minuto da un oggetto o dagli organi rotanti di una macchina. Questa unità di misura, più intuitiva di quella espressa in radianti al secondo, non appartiene però al Sistema internazionale.