Ha per capitale Tegucigalpa
La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Ha per capitale Tegucigalpa' è 'Honduras'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Ha per capitale Tegucigalpa
- Risposta: HONDURAS
- Lunghezza: 8 lettere
- Schema parole: 8
- Vocali: 3
- Consonanti: 5
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: HDRS
- Inizia con: H
- Finisce con: S
Perchè la soluzione è Honduras? HONDURAS è un paese dell'America Centrale con Tegucigalpa come capitale. La sua cultura ricca e le sue tradizioni affascinano chi visita, offrendo paesaggi vari e un clima caldo. La gente locale accogliente rende ogni esperienza unica e autentica. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Ha per capitale Tegucigalpa: risposta da 8 lettere
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