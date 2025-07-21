Ha per capitale Tegucigalpa

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Ha per capitale Tegucigalpa' è 'Honduras'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

H O N D U R A S

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Ha per capitale Tegucigalpa

Ha per capitale Tegucigalpa Risposta: HONDURAS

Lunghezza: 8 lettere

8 lettere Schema parole: 8

8 Vocali: 3

3 Consonanti: 5

5 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: H D R S

Inizia con: H

H Finisce con: S

Perchè la soluzione è Honduras? HONDURAS è un paese dell'America Centrale con Tegucigalpa come capitale. La sua cultura ricca e le sue tradizioni affascinano chi visita, offrendo paesaggi vari e un clima caldo. La gente locale accogliente rende ogni esperienza unica e autentica. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Ha per capitale Tegucigalpa: risposta da 8 lettere

Quando la definizione "Ha per capitale Tegucigalpa" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La risposta corretta è Honduras. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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