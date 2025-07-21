Ha per capitale Tegucigalpa

Vito Manzione | 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Ha per capitale Tegucigalpa' è 'Honduras'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

HONDURAS

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Ha per capitale Tegucigalpa
  • Risposta: HONDURAS
  • Lunghezza: 8 lettere
  • Schema parole: 8
  • Vocali: 3
  • Consonanti: 5
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    HDRS
  • Inizia con: H
  • Finisce con: S

Perchè la soluzione è Honduras? HONDURAS è un paese dell'America Centrale con Tegucigalpa come capitale. La sua cultura ricca e le sue tradizioni affascinano chi visita, offrendo paesaggi vari e un clima caldo. La gente locale accogliente rende ogni esperienza unica e autentica. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Ha per capitale Tegucigalpa: risposta da 8 lettere

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