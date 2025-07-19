L hanno abbracciata tanti ufficiali

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La soluzione di 16 lettere per la definizione 'L hanno abbracciata tanti ufficiali' è 'Carriera Militare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

C A R R I E R A M I L I T A R E

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: L hanno abbracciata tanti ufficiali

L hanno abbracciata tanti ufficiali Risposta: CARRIERAMILITARE

Lunghezza: 16 lettere

16 lettere Schema parole: 8-8

8-8 Vocali: 8

8 Consonanti: 8

8 Parole: 2

2 Difficoltà: impegnativa

impegnativa Schema utile: C I A M I T E

Inizia con: C

C Finisce con: E

Perchè la soluzione è Carriera Militare? Molti ufficiali si sono stretti in un abbraccio caloroso, simbolo di rispetto e solidarietà tra loro. Questa scena riflette il cammino di chi sceglie la carriera militare, fatta di impegno e dedizione, condividendo momenti di complicità e forza collettiva. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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L hanno abbracciata tanti ufficiali: risposta da 16 lettere

Quando la definizione "L hanno abbracciata tanti ufficiali" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La risposta corretta è Carriera Militare. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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