L hanno abbracciata tanti ufficiali
La soluzione di 16 lettere per la definizione 'L hanno abbracciata tanti ufficiali' è 'Carriera Militare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: L hanno abbracciata tanti ufficiali
- Risposta: CARRIERAMILITARE
- Lunghezza: 16 lettere
- Schema parole: 8-8
- Vocali: 8
- Consonanti: 8
- Parole: 2
- Difficoltà: impegnativa
- Schema utile: CIAMITE
- Inizia con: C
- Finisce con: E
Perchè la soluzione è Carriera Militare? Molti ufficiali si sono stretti in un abbraccio caloroso, simbolo di rispetto e solidarietà tra loro. Questa scena riflette il cammino di chi sceglie la carriera militare, fatta di impegno e dedizione, condividendo momenti di complicità e forza collettiva. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
L hanno abbracciata tanti ufficiali: risposta da 16 lettere
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