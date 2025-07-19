L hanno abbracciata tanti ufficiali

Anna Gallo | 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 16 lettere per la definizione 'L hanno abbracciata tanti ufficiali' è 'Carriera Militare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

CARRIERAMILITARE

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: L hanno abbracciata tanti ufficiali
  • Risposta: CARRIERAMILITARE
  • Lunghezza: 16 lettere
  • Schema parole: 8-8
  • Vocali: 8
  • Consonanti: 8
  • Parole: 2
  • Difficoltà: impegnativa
  • Schema utile:
    CIAMITE
  • Inizia con: C
  • Finisce con: E

Perchè la soluzione è Carriera Militare? Molti ufficiali si sono stretti in un abbraccio caloroso, simbolo di rispetto e solidarietà tra loro. Questa scena riflette il cammino di chi sceglie la carriera militare, fatta di impegno e dedizione, condividendo momenti di complicità e forza collettiva. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su GoogleTutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.
Segui

Cerca soluzioni, definizioni e parole con 'Carriera Militare'

Dizionario Cruciverba con soluzioni ordinate per iniziale, numero di lettere, parole collegate e schede dedicate.

?
Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione.

L hanno abbracciata tanti ufficiali: risposta da 16 lettere

Quando la definizione "L hanno abbracciata tanti ufficiali" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La risposta corretta è Carriera Militare. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

Altre definizioni con la stessa soluzione

Definizioni collegate

Cruciverba con 'hanno'

Cruciverba con 'tanti'

Cruciverba con 'ufficiali'