GRATTACIELI

Curiosità e Significato di Grattacieli

Perché la soluzione è Grattacieli? I grattacieli sono edifici altissimi, simbolo di modernità e crescita urbana, caratterizzati da numerosi e veloci ascensori che permettono di spostarsi rapidamente tra i vari piani. Spesso rappresentano il cuore di città come New York o Milano, e sono un esempio di innovazione architettonica. Sono il volto di un mondo che corre sempre più veloce, dove il cielo non è più un limite.

Come si scrive la soluzione Grattacieli

Hai trovato la definizione "Hanno tanti e veloci ascensori" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

G Genova

R Roma

A Ancona

T Torino

T Torino

A Ancona

C Como

I Imola

E Empoli

L Livorno

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I G A A N T R Mostra soluzione



Scopri definizioni su "GRANITA" GRANITA

