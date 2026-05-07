Se sono tanti c è meno gente

Home / Soluzioni Cruciverba / Se sono tanti c è meno gente

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Se sono tanti c è meno gente' è 'Assenti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ASSENTI

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su Google Tutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.

Segui

Perché la soluzione è Assenti? Quando molte persone sono assenti, il numero di individui presenti aumenta, portando a una diminuzione della folla. La presenza di assenti riduce la quantità di persone in un luogo, creando un ambiente meno affollato e più tranquillo. Questo stato si verifica spesso in occasioni o eventi dove una parte significativa di partecipanti decide di non partecipare, lasciando spazio a una presenza più discreta. La presenza di assenti influisce direttamente sull’atmosfera generale del contesto.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Se sono tanti c è meno gente". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Se sono tanti c è meno gente nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Assenti

La soluzione associata alla definizione "Se sono tanti c è meno gente" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Se sono tanti c è meno gente" conferma che la soluzione 'Assenti' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Assenti

A Ancona S Savona S Savona E Empoli N Napoli T Torino I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Se sono tanti c è meno gente" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Assenti' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Gli alunni non presenti in classeNon rispondono all appelloSi dice abbiano sempre tortoTanti sono i mesi di 31 giorniTanti sono i birilli da abbattere nel bowlingCe ne sono tanti a Paestum ma anche ad AgropoliSono tutti più o meno salatiTanti sono i minuti in cento ore