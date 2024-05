Significato della soluzione per: La intraprendono i cadetti

Locuzione nominale

Militari di carriera (Once an Eagle) è una miniserie televisiva statunitense in 7 parti trasmesse per la prima volta dal 1976 al 1977. È una serie di guerra incentrata sulla carriera trentennale di due militari, dallo scoppio della prima guerra mondiale fino alla seconda.

carriera militare

(militare) relativa ai militari professionisti

Sillabazione

car | riè | ra - mi | li | tà | re

Etimologia / Derivazione

