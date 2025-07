Giuda per Gesù, Bruto per Cesare nei cruciverba: la soluzione è Traditore

Home / Soluzioni Cruciverba / Giuda per Gesù, Bruto per Cesare

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Giuda per Gesù, Bruto per Cesare' è 'Traditore'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TRADITORE

Curiosità e Significato di Traditore

La parola Traditore è una soluzione di 9 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Traditore.

Perché la soluzione è Traditore? Il termine traditore indica chi tradisce fiducia, alleanza o segreti, mettendo a rischio rapporti importanti. Deriva dall'atto di voltare le spalle a qualcuno, spesso per motivi personali o inganni. È una parola forte che richiama il gesto di chi sceglie di allearsi con chi è avverso, causando dolore e rottura. La vera sfida sta nel mantenere la lealtà anche nei momenti difficili.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Il Giuda che tradì GesùLo diede Giuda a GesùGiuda ne ebbe 30 per vendere GesùCongiurò con Bruto contro CesareUn Cesare storico

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Traditore

Hai davanti la definizione "Giuda per Gesù, Bruto per Cesare" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

T Torino

R Roma

A Ancona

D Domodossola

I Imola

T Torino

O Otranto

R Roma

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

L I E A P D Mostra soluzione



Scopri definizioni su "LAPIDE" LAPIDE

Vuoi scoprire altre definizioni come questa? Dai un’occhiata alla raccolta completa di soluzioni per migliaia di giochi enigmistici.