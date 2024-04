La Soluzione ♚ Il Giuda che tradì Gesù

La soluzione di 9 lettere per la definizione: Il Giuda che tradì Gesù. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : ISCARIOTA

Curiosità su Il giuda che tradi gesu: L'episodio della donna che versa l'olio prezioso sul capo di gesù, l'evangelista riporta il tradimento di giuda, precisando il prezzo del tradimento:... Giuda Iscariota (in ebraico , Yhûah Κ-qriyyô in arabo ; Kerioth, ... – Gerusalemme, 26-36), figlio di Simone, è stato uno dei dodici apostoli di Gesù, quello che secondo il Nuovo Testamento lo ha tradito per trenta denari (Matteo 26:14-16) attraverso il gesto di un bacio. L'Iscariota è stato quindi una figura chiave durante la passione di Gesù (la notte del giovedì santo) e successivamente si è suicidato, essendo perseguitato dalla colpa, tuttavia le fonti che riportano tali eventi sono in contraddizione e non riconosciute come storicamente valide. La comunità cristiana lo ritiene l'uomo simbolo del ...

Altre Definizioni con iscariota; giuda; tradì; gesù;