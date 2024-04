La Soluzione ♚ Un Cesare storico

La soluzione di 5 lettere per la definizione: Un Cesare storico. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : CANTÙ

Curiosità su Un cesare storico: Significati, vedi gaio giulio cesare (disambigua). disambiguazione – "cesare" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi cesare (disambigua). disambiguazione... Cantù (Cantuu in dialetto brianzolo, AFI: /ka'ty/) è un comune italiano di 40 mila abitanti della provincia di Como in Lombardia. È il secondo comune più popoloso della provincia dopo il capoluogo e il venticinquesimo della Lombardia.

Altre Definizioni con cantù; cesare; storico;