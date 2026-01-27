Sconfisse Bruto e Cassio a Filippi

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Sconfisse Bruto e Cassio a Filippi' è 'Ottaviano'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: OTTAVIANO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Sconfisse Bruto e Cassio a Filippi" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Sconfisse Bruto e Cassio a Filippi". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogavero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Ottaviano? Ottaviano, primo imperatore di Roma, si distinse nella battaglia di Filippi, dove ebbe la meglio contro Bruto e Cassio, segnando la fine delle insurrezioni repubblicane e consolidando il suo potere. La vittoria gli garantì il controllo della repubblica e pose le basi per l'impero romano. La sua abilità strategica e politica gli permisero di affermarsi come figura centrale della storia romana, dando inizio a un'epoca di stabilità e prosperità.

Sconfisse Bruto e Cassio a Filippi nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Ottaviano

Questa pagina è dedicata alla definizione "Sconfisse Bruto e Cassio a Filippi" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Sconfisse Bruto e Cassio a Filippi" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Ottaviano:

O Otranto T Torino T Torino A Ancona V Venezia I Imola A Ancona N Napoli O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Sconfisse Bruto e Cassio a Filippi" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

