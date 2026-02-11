Il soprannome di Giuda

Home / Soluzioni Cruciverba / Il soprannome di Giuda

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Il soprannome di Giuda' è 'Iscariota'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ISCARIOTA

Perché la soluzione è Iscariota? Il nome con cui viene spesso chiamato Giuda Iscariota, uno dei dodici apostoli di Gesù, è comunemente associato a un soprannome che lo identifica. Questo nome alternativo ha radici storiche e culturali, collegandosi alla sua identità e al suo ruolo tra i discepoli. La sua figura è nota anche per il tradimento, che ha reso il soprannome particolarmente famoso e simbolico nella tradizione cristiana.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Il soprannome di Giuda" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il soprannome di Giuda". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Il soprannome di Giuda nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Iscariota

Quando la definizione "Il soprannome di Giuda" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il soprannome di Giuda" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Iscariota:

I Imola S Savona C Como A Ancona R Roma I Imola O Otranto T Torino A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il soprannome di Giuda" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Il più famoso traditore della storiaIl Giuda che tradìIl Giuda traditore narrato nei Vangeli cristianiDonna emula di GiudaIl soprannome dato a uno storico Emanuele FilibertoIl Giuda che tradì GesùSoprannome del Re di Francia Filippo IVSoprannome dell azienda IBM ing