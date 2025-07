Mammifero pinnipede che somiglia alla foca nei cruciverba: la soluzione è Otaria

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Mammifero pinnipede che somiglia alla foca' è 'Otaria'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

OTARIA

Curiosità e Significato di Otaria

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 6 lettere Otaria, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Otaria? L'otaria è un mammifero pinnipede, simile alla foca, che si distingue per il suo fisico robusto e il muso più corto. Abita le coste dell'Oceano Pacifico ed è nota per la sua agilità in acqua e il caratteristico canto. Spesso confusa con altre specie, rappresenta un affascinante esempio di adattamento marino. È davvero uno spettacolo della natura da scoprire.

Come si scrive la soluzione Otaria

Hai trovato la definizione "Mammifero pinnipede che somiglia alla foca" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

O Otranto

T Torino

A Ancona

R Roma

I Imola

A Ancona

