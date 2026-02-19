Pinnipede acquatico e baffuto

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Pinnipede acquatico e baffuto' è 'Foca'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: FOCA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Pinnipede acquatico e baffuto" corrisponde a una soluzione formata da 4 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Pinnipede acquatico e baffuto". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogavero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Foca? Una foca è un mammifero marino caratterizzato da un corpo snello e affusolato, che si adatta perfettamente alla vita acquatica. Possiede baffi sensoriali molto sviluppati, utili per individuare cibo sul fondale, e arti posteriori che si trasformano in pinne, facilitando il nuoto. La sua pelle è liscia e spesso presenta sfumature che variano dal grigio al nero. Le foche trascorrono buona parte del tempo in acqua, ma emergono sulla riva per riposare e riscaldarsi. La loro presenza è tipica delle zone costiere fredde e temperate.

La soluzione associata alla definizione "Pinnipede acquatico e baffuto" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Pinnipede acquatico e baffuto" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Foca:

F Firenze O Otranto C Como A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Pinnipede acquatico e baffuto" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

