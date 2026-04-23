Somiglia allo sparviero

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Somiglia allo sparviero' è 'Astore'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ASTORE

Perché la soluzione è Astore? L'astrore è un uccello rapace che si distingue per la sua somiglianza con lo sparviero, condividendone le caratteristiche di agilità e rapidità nei voli. La sua presenza è spesso associata a paesaggi aperti e zone di montagna, dove si posa su rami o roccia per sorvegliare il territorio. La sua vista acuta gli permette di individuare le prede da grande distanza. La voce dell'astrore è un richiamo acuto e penetrante che si distingue nel silenzio dell'ambiente naturale.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Somiglia allo sparviero". La risposta di 6 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

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Somiglia allo sparviero nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Astore

Quando la definizione "Somiglia allo sparviero" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Somiglia allo sparviero" conferma che la soluzione 'Astore' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Astore

A Ancona S Savona T Torino O Otranto R Roma E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Somiglia allo sparviero" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Astore' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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