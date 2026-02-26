Pinnipede polare coi baffi

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Pinnipede polare coi baffi' è 'Foca'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: FOCA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Pinnipede polare coi baffi" corrisponde a una soluzione formata da 4 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Pinnipede polare coi baffi". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Foca? La foca è un animale che vive prevalentemente nelle acque fredde dell'Artico e dell'Antartide. È caratterizzata da un corpo snello e da una testa con baffi sensibili che le consentono di individuare il cibo anche sotto la superficie ghiacciata. Dotata di pinne che facilitano il nuoto agile, trascorre molto tempo in acqua per cercare pesci e crostacei. La sua presenza è fondamentale per l'equilibrio degli ecosistemi marini polari.

Quando la definizione "Pinnipede polare coi baffi" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Pinnipede polare coi baffi" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Foca:

F Firenze O Otranto C Como A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Pinnipede polare coi baffi" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

