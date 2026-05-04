Quella monaca è un mammifero marino

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La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Quella monaca è un mammifero marino' è 'Foca'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: FOCA

Perché la soluzione è Foca? La FOCA è un mammifero marino appartenente alla famiglia dei carnivori. Si distingue per il corpo compatto, la pelle liscia e le pinne robuste che le consentono di muoversi agilmente in acqua. La sua presenza è tipica delle zone costiere fredde e temperate, dove si nutre principalmente di pesci e invertebrati marini. Le FOCA sono note anche per il loro comportamento sociale, spesso formano gruppi numerosi durante la stagione riproduttiva.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Quella monaca è un mammifero marino". La risposta di 4 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

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Quella monaca è un mammifero marino nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Foca

Se la definizione "Quella monaca è un mammifero marino" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Quella monaca è un mammifero marino" conferma che la soluzione 'Foca' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Foca

F Firenze O Otranto C Como A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Quella monaca è un mammifero marino" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Foca' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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