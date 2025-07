L audace rischia la propria nei cruciverba: la soluzione è Pelle

PELLE

Curiosità e Significato di Pelle

Approfondisci la parola di 5 lettere Pelle: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Pelle? La parola pelle si riferisce alla copertura esterna del nostro corpo, indispensabile per proteggerci dagli agenti esterni e regolare la temperatura. È anche usata in senso figurato per indicare la nostra sensibilità o vulnerabilità. In molte culture, la pelle rappresenta un simbolo di identità e di esperienza umana, rendendola una parte fondamentale di chi siamo.

Come si scrive la soluzione Pelle

Se ti sei imbattuto nella definizione "L audace rischia la propria", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

P Padova

E Empoli

L Livorno

L Livorno

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

O I Z N A Mostra soluzione



