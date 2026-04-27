Si sostiene la propria durante la laurea

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La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Si sostiene la propria durante la laurea' è 'Tesi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TESI

Perché la soluzione è Tesi? La tesi rappresenta l'argomento principale sostenuto da uno studente durante il percorso di laurea. Essa costituisce l'insieme delle argomentazioni e delle ricerche che dimostrano la validità di una teoria o di una posizione su un determinato tema. La capacità di elaborare una tesi solida e ben motivata è fondamentale per dimostrare la padronanza delle conoscenze acquisite e la capacità di analisi critica. La sua formulazione richiede approfondimento e rigore metodologico.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Si sostiene la propria durante la laurea". La risposta di 4 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

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Si sostiene la propria durante la laurea nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Tesi

Per risolvere la definizione "Si sostiene la propria durante la laurea", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Si sostiene la propria durante la laurea" conferma che la soluzione 'Tesi' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Tesi

T Torino E Empoli S Savona I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Si sostiene la propria durante la laurea" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Tesi' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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