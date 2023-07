È propria del linguaggio di tecnici ed esperti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È propria del linguaggio di tecnici ed esperti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : GERGALITÀ

Significato/Curiosità : È propria del linguaggio di tecnici ed esperti

La gergalità è una caratteristica del linguaggio che si riscontra spesso tra tecnici ed esperti in vari settori. Si tratta di un uso di termini tecnici, abbreviazioni e espressioni specifiche che sono comprensibili solo a coloro che sono familiari con il campo di specializzazione. La gergalità può essere utilizzata per semplificare la comunicazione tra professionisti dello stesso settore, permettendo loro di esprimersi in modo conciso ed efficiente. Tuttavia, può risultare ostico per coloro che non sono esperti nel campo, poiché il linguaggio gergale può apparire criptico o difficile da comprendere. Pertanto, è importante per gli esperti trovare un equilibrio nella comunicazione, utilizzando il linguaggio tecnico quando necessario, ma cercando anche di spiegare i concetti in modo più accessibile a coloro che sono meno familiari con il settore.

