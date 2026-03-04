Chi la commette rischia

SOLUZIONE: IMPRUDENZA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Chi la commette rischia" corrisponde a una soluzione formata da 10 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Chi la commette rischia". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Imprudenza? Chi agisce senza riflettere o senza valutare le conseguenze delle proprie azioni si espone a rischi e pericoli. Questa mancanza di attenzione può portare a situazioni impreviste o danni considerevoli, creando problemi sia per sé che per gli altri. La leggerezza nel comportarsi spesso deriva da una scarsa considerazione delle potenziali conseguenze di ogni scelta. La prudenza è fondamentale per evitare di trovarsi in situazioni spiacevoli o dannose.

Se la definizione "Chi la commette rischia" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Chi la commette rischia" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 10 lettere della soluzione Imprudenza:

I Imola M Milano P Padova R Roma U Udine D Domodossola E Empoli N Napoli Z Zara A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Chi la commette rischia" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

