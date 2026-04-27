La chiusura di un attività alla propria manodopera
La soluzione di 7 lettere per la definizione 'La chiusura di un attività alla propria manodopera' è 'Serrata'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: SERRATA
Perché la soluzione è Serrata? Una serrata rappresenta il momento in cui un'attività decide di sospendere temporaneamente o definitivamente le proprie operazioni, spesso a causa di difficoltà finanziarie, problemi di mercato o questioni legate alla gestione. Questa chiusura può coinvolgere anche la manodopera, con i lavoratori che si trovano senza impiego o con contratti sospesi. La serrata, quindi, si configura come un'interruzione delle attività produttive, incidendo sulla continuità aziendale e sulla vita dei dipendenti.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La chiusura di un attività alla propria manodopera". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.
La chiusura di un attività alla propria manodopera nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Serrata
In presenza della definizione "La chiusura di un attività alla propria manodopera", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La chiusura di un attività alla propria manodopera" conferma che la soluzione 'Serrata' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.
Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.
Le 7 lettere della soluzione Serrata
Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La chiusura di un attività alla propria manodopera" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.
Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Serrata' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.
Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Uno sciopero deciso dal datore di lavoroLa ritorsione allo scioperoChiusa saldamenteL attività propria del perdigiornoChiudere malamente la propria attivitàCosi è detto chi, riconosciuto da tutti, eccelle nella propria attivitàChiudere malamente la propria attività commercialeÈ propria del linguaggio di tecnici ed esperti
O C O C I C