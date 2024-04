La definizione e la soluzione di 6 lettere: La rischia lo sciatore principiante. CADUTA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Italiano

Aggettivo, forma flessa

Significato e Curiosità su: Caduta – incidente fisico dovuto alla perdita di equilibrio o alla perdita di contatto con una superficie stabile Caduta – in astrologia, posizione di un pianeta o luminare in opposizione al segno zodiacale in cui ha la sua esaltazione Caduta dell'uomo – nella teologia cristiana, ipotetico avvenimento durante il quale l'umanità avrebbe perduto la condizione originaria di cui godeva al momento della sua creazione Caduta dei gravi – in fisica, uno dei principali tipi di esperimenti svolti da Galileo per studiare la gravità terrestre e il movimento dei corpi

caduta f sing

femminile di caduto

Sostantivo

caduta f sing (pl.: cadute)

(fisica) (meccanica) l'improvvisa perdita di equilibrio la caduta dalle scale (senso figurato) il cessare dalle proprie funzioni la caduta della giunta comunale è avvenuta come conseguenza delle dimissioni della maggior parte dei consiglieri comunali

dopo la caduta e l'arresto di Mussolini, il 25 luglio 1943, il suo successore maresciallo Pietro Badoglio avviò le trattative per la firma dell'armistizio con gli anglo-americani (senso figurato) (per estensione) crisi esistenziale

Voce verbale

caduta

participio passato singolare femminile di cadere è caduta una sedia

Sillabazione

ca | dù | ta

Pronuncia

IPA: /ka'duta/

Etimologia / Derivazione

derivazione di cadere

Sinonimi

(aggettivo) crollata, precipitata, sprofondata, piombata

crollata, precipitata, sprofondata, piombata (di persona) stramazzata, rotolata, ruzzolata, cascata

stramazzata, rotolata, ruzzolata, cascata ( senso figurato ) decaduta, capitolata, vinta, rovinata, arresa

decaduta, capitolata, vinta, rovinata, arresa (sostantivo) combattente; martire

combattente; martire capitombolo, cascata, crollo, ruzzolone tonfo

( senso figurato ) crollo, crisi, diminuzione, fiasco, fine, insuccesso, resa, rovina, scomparsa capitolazione, calo,

crollo, crisi, diminuzione, fiasco, fine, insuccesso, resa, rovina, scomparsa capitolazione, calo, ( senso figurato ) cessazione, perdita di potere

cessazione, perdita di potere ( senso figurato ) peccato, colpa, fallo

peccato, colpa, fallo ( letterario ) sbaglio, errore

sbaglio, errore (per estensione) debolezza, indebolimento

Contrari

(aggettivo) elevata, innalzata

elevata, innalzata (sostantivo) ( senso figurato ) ascesa, aumento, crescita, salita, resistenza ripresa, trionfo

ascesa, aumento, crescita, salita, resistenza ripresa, trionfo ( senso figurato ) redenzione, miglioramento

redenzione, miglioramento conservazione

risalita

Parole derivate

ricaduta

Termini correlati

scendere

Proverbi e modi di dire