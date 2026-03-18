Una zona che rischia gli incendi

Home / Soluzioni Cruciverba / Una zona che rischia gli incendi

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Una zona che rischia gli incendi' è 'Boschiva'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: BOSCHIVA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Una zona che rischia gli incendi" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Una zona che rischia gli incendi". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Boschiva? La parola boschiva si riferisce a un’area caratterizzata dalla presenza di alberi e vegetazione, spesso soggetta a rischi di incendio. Questa zona, ricca di piante e fauna, può diventare pericolosa durante periodi di siccità o condizioni climatiche avverse, poiché il fuoco si propaga facilmente tra le frasche e i tronchi. La gestione delle aree boschive richiede attenzione per prevenire incendi che potrebbero minacciare l’ambiente, le persone e le proprietà circostanti.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Una zona che rischia gli incendi nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Boschiva

Se la definizione "Una zona che rischia gli incendi" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Una zona che rischia gli incendi" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Boschiva:

B Bologna O Otranto S Savona C Como H Hotel I Imola V Venezia A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Una zona che rischia gli incendi" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: La rischia lo sciatore principianteLa zona con Vernazza e ManarolaLa cavalca chi rischiaSi trova nella zona posteriore del cranioLa zona del Piemonte in cui è Nizza Monferrato